44.000 spectateurs au compteur du Nice Jazz Fest 2025

Entre les scènes du Théâtre de Verdure et de Masséna, plus de 44.000 personnes se sont réunies pour célébrer le jazz sous toutes ses formes lors de quatre soirées du 24 au 27 juillet : c’est le bilan qu’a affiché le Nice Jazz Fest 2025. De Raye à Polo & Pan, en passant par John Scofield, Jorja Smith, MRCY, Santa, Mustard, The Cookers, ou encore Edouard Pennes, 28 artistes aux horizons variés ont offert des instants uniques. Pour la ville de Nice, le rôle du festival comme carrefour des cultures et des générations a été ainsi confirmé, montrant que son festival de jazz a su se réinventer cet été tout en restant fidèle à son ADN.