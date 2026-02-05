4ème Forum Monaco pour l’Emploi au Grimaldi Forum

Organisé par le Gouvernement Princier, le 4ème Forum Monaco pour l’Emploi, rendez-vous majeur en matière de recrutement et d’opportunités de carrière, se tiendra vendredi 6 février de 9 à 18 heures au Grimaldi Forum. Plus de 100 exposants, représentant 14 secteurs d’activité publics et privés – numérique, hôtellerie-restauration, luxe, comptabilité, juridique, industrie, commerce, énergie, bâtiments, intérim, sécurité, santé, services à la personne, banque-assurance, éducation-formation, yachting, transports-logistique, sport et carrière, culture, communication-événementiel, et fonction publique seront présents.

Cette édition 2026 consacrera un espace entièrement dédié au numérique et aux métiers de demain (Espace Nijinski), avec des entreprises du secteur et la Chambre Monégasque du Numérique. D’autre part, le Forum évolue avec un espace Club, qui accueillera une série de “Rendez-vous croisés” thématiques, pour favoriser le dialogue direct entre acteurs de l’emploi, de la formation, de l’inclusion et des candidats.

Ces temps d’échange de 30 minutes ont pour objectif de croiser des regards, des besoins et des expériences différentes, autour d’enjeux très concrets du marché du travail monégasque : “Être informé et mieux candidater”, “Handicap, talents et inclusion en action” ou encore “Le numérique expliqué aux talents de demain”. Déjà plus de 2000 candidats à l’emploi sont inscrits pour cette édition.