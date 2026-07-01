Créée en 2021 à Nice, la première direction régionale du cabinet d'affaires publiques territoriales est devenue un acteur reconnu de l'accompagnement des entreprises et ambitionne de renforcer encore son rôle de trait d'union entre sphère économique et acteurs publics. Son directeur Jean de Mendiguren explique ce métier de “tiers de confiance”.

“Quand nous avons ouvert Stan Côte d'Azur le 1er mars 2021, c'était une première : la toute première direction régionale de Stan en dehors du siège historique de Marseille”, rappelle Jean de Mendiguren, directeur régional. Une implantation pionnière qui a servi de modèle au développement national du cabinet, aujourd'hui présent dans les dix principales métropoles françaises. Cinq ans plus tard, l'agence niçoise a célébré cet anniversaire en réunissant près de 120 décideurs économiques, élus et partenaires institutionnels, illustrant le chemin parcouru depuis sa création. “Nous avons recruté un consultant par an et nous prévoyons de poursuivre cette croissance avec une nouvelle embauche dès le début de l'année prochaine”, annonce-t-il. (Photo WTM : l'équipe de Stan Côte d'Azur avec Jean de Mendiguren, Nicolas Barthe, Président du Groupe Enterritoires et créateur de Stan, Gautier Testu, Directeur Général, ainsi que son adjointe, Delphine Scaini).

Le métier de Stan reste encore méconnu. “Nous sommes un cabinet d'affaires publiques territoriales qui travaille exclusivement pour des entreprises privées”, explique Jean de Mendiguren. L'agence accompagne aussi bien des grands groupes que des ETI ou des PME souhaitant s'implanter, développer une activité, obtenir des autorisations administratives, réaliser un projet immobilier ou renforcer leur présence sur le territoire. Sa spécificité est de faire dialoguer les entreprises avec l'ensemble des acteurs publics et économiques concernés. “Notre conviction est qu'un projet ne doit jamais être plaqué sur un territoire. Il doit être co-construit avec lui afin qu'il crée de la valeur à la fois pour l'entreprise et pour le territoire qui l'accueille. C'est ce que nous appelons la responsabilité territoriale de l'entreprise.”

Cette approche conduit Stan à jouer un rôle de facilitateur entre entreprises, collectivités, services de l'État, organisations professionnelles, chambres consulaires et autres parties prenantes. “Nous essayons d'être un tiers de confiance”, résume son directeur. “Notre rôle consiste à rapprocher tous les acteurs, à créer les bonnes rencontres, à expliquer les attentes de chacun et à faire émerger des projets qui servent à la fois les intérêts de nos clients et ceux du territoire.” Une philosophie qui a permis à Stan Côte d'Azur d'accompagner des entreprises de secteurs très variés, parmi lesquelles Virbac, Veolia, Vinci, Airbnb, Lime, Onet, Saint-Gobain ou encore McDonald's.

Les ambitions ne s'arrêtent pas là. Pour les cinq prochaines années, Jean de Mendiguren souhaite poursuivre le développement des effectifs mais aussi renforcer l'animation économique du territoire. Parmi les projets figurent la création, dans les Alpes-Maritimes, d'un grand club d'entreprises inspiré du Club 29 lancé à Marseille, le développement du Club des ETI Sud, de nouveaux travaux de prospective menés avec l'Institut Enterritoires et l'Institut Montaigne, ainsi que la poursuite des études consacrées aux grands défis du territoire, comme le logement, la mobilité ou l'attractivité économique. “Notre objectif est de continuer à structurer les réseaux, produire des idées et contribuer, aux côtés des acteurs publics et privés, au développement durable de la Côte d'Azur”, conclut-il. Rendez-vous à l'anniversaire des 10 ans.