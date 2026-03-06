5 entreprises azuréennes dans le Top 20 des grandes entreprises régionales

Si la première entreprise de la Région Sud est à Marseille avec CMA CGM (53.600 M€), plusieurs grandes entreprises azuréennes figurent dans le Top 20 des premières entreprises de Région Sud par chiffre d'affaires 2024 que vient de publier le Journal des Entreprises. Mane à Bar-sur-Loup, en tête pour le département se place au 9ème rang régional (1.945 M€). Viennent ensuite, Virbac à Carros (12ème) avec 1.397 M€, GSF à Sophia Antipolis (13ème) avec 1.386 M€, Amadeus à Sophia Antipolis (17ème) avec 1.020 M€ et Autoroute Esterel Côte d'Azur à Mandelieu La Napoule (18ème) avec 940 M€.