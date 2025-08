500 M€ supplémentaires pour l’IA : une bonne nouvelle pour Sophia

L’annonce faite mercredi par Emmanuel Macron, le Président de la République, à VivaTech Paris de 500 millions d'euros de financements supplémentaires pour développer l'intelligence artificielle en France a été accueillie comme une bonne nouvelle à Sophia Antipolis et notamment au 3IA Côte d’Azur. S’il n’a été précisé encore comment ces financements seraient répartis et à quelle cadence, la volonté qui a été exprimée par le Président est de faire émerger cinq à dix clusters pour avoir deux ou trois pôles d'excellence au niveau mondial. Et la technopole, qui s’est fortement positionnée sur les technologies de l’IA, compte bien pouvoir profiter de ces nouveaux financements qui seraient dirigés sur les 3IA pour accélérer et se hisser, pourquoi pas, au niveau mondial.