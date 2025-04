52 milliardaires français dans le classement Forbes 2025

La France compte 52 milliardaires en 2025 (un de moins qu’en 2024) selon le classement Forbes qui est sorti aujourd’hui. Trois Français sont sortis de la liste mais deux nouveaux ont fait leur entrée : Stéphane Courbit (Betclic, LOV Group, Banijay Groupo) au 42ème rang avec 1,8 milliard d’euros et Eric Hémar (ID Logistic), à la 46e place avec 1,4 milliard d'euros. Le premier des milliardaires français reste Bernard Arnault et sa famille. S’il a perdu son titre d’homme le plus riche du monde (il est désormais derrière les géants de la tech Elon Musk, Jeff Bezos, Marc Zuckerberg, Larry Ellison), le patron de LVMH reste bien en tête avec une fortune que Forbes France estime à 164 milliards d’euros.

Suivent dans le Top 5 français, des noms inscrits depuis quelques années dans ce palmarès : Françoise Bettencourt Meyers, l’ héritière de L'Oréal (75,4 milliards d'euros), les frères Wertheimer Alain et Gérard avec Chanel (33,2 milliards d'euros chacun), Emmanuel Besnier de Lactalis (22,6 milliards d'euros). Pérennité.