60ème MIPTV à Cannes : un feu d'artifice en cadeau d'anniversaire

Entre Canneseries qui se poursuit et l’ouverture du MIPTV, une grande journée autour de la télévision, aujourd’hui à Cannes. Pour le MIPTV qui fête sa 60ème édition, l’inauguration aura lieu à 11 heures. En cadeau d’anniversaire, la ville de Cannes et Canneseries offrent un feu d’artifice en baie de Cannes, qui sera tiré ce soir à 22 heures.

Pour Cannesseries, de multiples rendez-vous dans la journée dont Spinners, série sud-africaine en Compétition projetée à 11 heures et B.R.I., nouvelle série de Canal Plus présentée hors compétition à 20 heures.