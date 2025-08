76ème Festival de Cannes : la fête aussi pour le grand public

C’est parti pour le 76ème Festival de Cannes. Signal de départ imminent, l’immense affiche qu’illumine Catherine Deneuve a été posée en cordée sur le fronton du Palais des Festivals, dans la ligne du tapis rouge des prestigieuses marches. Première montée demain soir avec le film d’ouverture de Maïwenn, Jeanne du Barry et premier nuage de stars (Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory, Noémie Lvovsky et India Hair dans le casting). (Photo DR : la mise en place toujours acrobatique de la grande affiche sur le fronton du Palais des Festivals).

Du bonheur d'être Cannois en temps de Festival

Du mardi 16 au samedi 27 mai, Cannes vivra à l’heure du plus grand événement culturel au monde. Pour le grand public, l’occasion aussi de participer aux nombreuses manifestations organisées dans toute la ville. Projections gratuites, expositions d’œuvres photographiques, rencontres avec les professionnels du cinéma et talents, émissions de télévisions délocalisées à Cannes, sont autant de rendez-vous au programme de cette édition 2023.

Les Cannois sont plus particulièrement gâtés. Ils sont conviés à participer aux douze jours consacrés à l’art cinématographique grâce à plus de 1.500 invitations distribuées par la Mairie de Cannes pour assister aux projections de la sélection officielle, à la montée des marches et à l'avant première de la Palme d’or du Festival. Pendant cette 76e édition du Festival de Cannes, ils peuvent se rendre au Point Festival installé cette année à la Gare Maritime sur l’Esplanade de la Pantiero pour retirer leurs invitations et trouver tous les renseignements utiles. Du bonheur d'être Cannois en temps de Festival...

Pour tous, projections gratuites, expositions, rencontres...

Par ailleurs, de nombreux médias dont France TV et Brut, partenaires officiels du Festival sont installés sur l’esplanade de la Pantiero, et proposent une programmation riche et variée : CultureBox, C à vous, La Grande Librairie, Télématin, C ce soir, Beau Geste, Plan Plan, Tchi Tcha (Canal +) et Dimanche en politique. Pour participer gratuitement à ces tournages, il suffit de s’inscrire sur www.festival-cannes.com.

Sans oublier évidemment des rencontres et du partage autour du cinéma. Lors du Festival, plusieurs manifestations sont ainsi organisées à destination de la population et pour toutes les générations : Cannes Cinéphiles, Cannes Ecrans Juniors, Cannes Ecrans Séniors, Entr’2 Marches, la Quinzaine des Réalisateurs, la Quinzaine en actions, la Semaine du cinéma Positif, ou encore le Cinéma de la plage.

Des réalisateurs et acteurs du monde entier sont d’autre part présents lors de diffusions de films ou de rencontres ouvertes au public : le réalisateur Quentin Tarrantino, présente un film surprise suivi d’un échange sur son histoire avec le cinéma le 25 mai à l’occasion de la Quinzaine des Cinéastes et à la même date, l’acteur et réalisateur Éric Judor, est présent lors de la Semaine du cinéma Positif pour la projection en plein air de son film Problemos.

Enfin, pour rendre hommage au cinéma et à ceux qui ont contribué à la production et diffusion d’œuvres, deux expositions sont organisées pendant le Festival avec Paris Match, partenaire de Cannes depuis de longues années. La fête aussi pour le grand public.