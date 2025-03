77ème Festival de Cannes : Coppola, Lucas, Costner et les autres…

Comme à l’habitude, quelques temps forts avaient déjà filtrés avant la présentation de la Sélection Officielle. La plupart ont été confirmés hier par Thierry Frémaux, le délégué général lors de la traditionnelle conférence de presse de présentation du programme. Parmi ces temps forts, la venue de Francis Ford Coppola, géant mondial du cinéma. Il présentera son dernier film, Megalopolis (un budget colossal de 100 M$), quarante-cinq ans après sa deuxième Palme d’or pour Apocalypse Now en 1979 (il avait obtenu sa première Palme pour “Conversation secrète” en 1974). (Photo DR : la conférence de presse de présentation de Thierry Frémaux en présence d’Iris Knobloch, Présidente du Festival de Cannes).

Autre temps fort confirmé : la Palme d’or d’honneur à George Lucas, père de la saga Star Wars, la venue Kevin Costner avec son western “Horizon. An American Saga” en hors compétition, l’avant-première du nouveau "Mad Max" de l'Australien George Miller ("Furiosa", hors compétition lui aussi), l’ouverture avec "The Second Act", comédie française de Quentin Dupieux avec Léa Seydoux en tête d'affiche (hors compétition).

Dans le premier jet de 19 films en compétition de la Sélection officielle (d’autres films pourront s’ajouter ultérieurement) on retrouvera quelques noms connus des cinéphiles ou du grand public. Seront de la partie le Grec Yorgos Lanthimos. Déjà trois fois primé notamment pour "The Lobster" il sera présent avec Emma Stone pour "Kinds of Kindness". Le canadien David Cronenberg portera le film d’horreur "The Shrouds" avec Vincent Cassel. Paul Schrader dans “Oh, Canada” avec son acteur fétiche Richard Gere d’American Gigolo et bien d’autres seront à Cannes pour une 77e édition très attendue. D'autant plus attendue après le succès international de la Palme d’or 2023, “Anatomie d’une chute”, de Justine Triet qui a conduit à une très grande année de cinéma en 2023.