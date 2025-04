78ème Festival de Cannes : l’affiche officielle voit double

Le 78e Festival de Cannes, qui se tiendra du 13 au 24 mai, a dévoilé son affiche officielle. En fait deux affiches. C'est une première dans son histoire. Elles rendent hommage à un film iconique : "Un homme et une femme" de Claude Lelouch. Les deux visuels reprennent la scène émouvante de l’étreinte sur la plage de Deauville qui incarne à la fois la puissance du cinéma et la force du lien amoureux. Pour le premier, le photographe est face à Anouk Aimée ; pour le second il est face à Jean-Louis Trintignant. Une façon aussi de rappeler la caméra virevoltante de Claude Lelouch et ce style de cinéma qui lui avait valu d’obtenir la Palme d’Or en 1966 et d’être doublement oscarisé en 1967. (Photo DR : l'affiche officielle du 78ème Festival).

Pour le Festival, cette décision de proposer deux affiches n’est pas seulement esthétique, mais également porteuse de sens politique et émotionnel. Dans un contexte mondial jugé "funeste", le festival affirme sa volonté de rassembler et de célébrer la beauté et l’humanité du cinéma. Ce geste rend également hommage aux deux acteurs disparus récemment — Jean-Louis Trintignant en 2022 et Anouk Aimée en 2024 — et touche profondément Claude Lelouch. Le réalisateur, qui présidait la semaine dernière le jury du premier World AI Film Festival de Nice, s’est déclaré "très, très ému" de voir ses personnages remis en lumière près de 60 ans après le tournage. La création graphique a été réalisée par le studio Hartland Villa.