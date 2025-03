7e E-Rallye Monte-Carlo : un record avec 60 équipages au départ !

C’est parti aujourd’hui mercredi à 14 heures pour le 7e E-Rallye Monte-Carlo et pour quelque 60 équipages. Pour cette édition 2023, le plateau est particulièrement relevé, avec tous les anciens vainqueurs de l’épreuve mais aussi un ex-champion d’Europe des rallyes (le Belge Bruno Thiry, champion d’Europe des rallyes en 2003) et un ex-pilote de Formule 1 (l’Italien Stefano Modena avec 70 Grands Prix au compteur, 3e en 1989 à Monaco). (Photo DR : les équipages prêts pour le départ).

Preuve de la notoriété qu’a prise ce challenge, l’Automobile Club de Monaco (ACM) a dû refuser des engagements. Il a pu aussi concocter un plateau à la hauteur de la réputation du rallye de Monte-Carlo et du Grand Prix F1 qu’il organise avec 60 équipages, 15 nationalités et 36 modèles différents engagés par 19 constructeurs. Un record pour l’épreuve monégasque et la garantie d’un suspense total jusqu’à samedi minuit après un parcours de 1.000 kms.

Grande nouveauté 2023, indique ACM, chaque parcours quotidien va être tenu secret jusqu’à une heure du départ, quand le roadbook de la journée sera donné aux concurrents. Puis le menu du jour sera diffusé sur le site internet et les réseaux sociaux de l’ACM au moment du départ du premier concurrent. Comme chaque année, il y aura des épreuves spéciales à parcourir de nuit. Avec toujours deux objectifs prioritaires: respecter dans chaque portion chronométrée la vitesse moyenne fixée par les organisateurs, tout en gérant l’énergie nécessaire pour rentrer au parc fermé, en fin de boucle. Et recharger tranquillement sur l’une des nombreuses bornes du réseau Monaco On en Principauté, dans les rues ou dans les parkings. On roule électrique….