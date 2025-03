81ème Grand Prix F1 de Monaco : Charles Leclerc sacré à domicile

Hourra Charles Leclerc ! Le pilote monégasque, sur sa Ferrari, a pu être sacré hier chez lui. Il a remporté hier le Grand Prix F1 de Monaco, une course mythique s’il en est. Une victoire qu’il attendait depuis quelques années. Tout, en fait, s’était joué la veille lors des qualifications. Charles Leclerc avait assuré la pole position mettant fin à une longue série à Monaco du champion de F1, Max Verstappen. (Photo DR : Charles Leclerc a fêté sa victoire, une victoire qu’il a associée à Frédéric Vasseur, principal artisan de ce renouveau de la Scuderia).

Mais, si cette place en tête au départ est essentielle, elle n’est pas suffisante et le pilote monégasque en sait quelque chose. En 2021, il avait décroché la pole position mais n’avait pas pu démarrer suite à un problème de boîte de vitesses. En 2022, il menait quand Ferrari a fait le mauvais choix en changeant ses pneus. Mais cette fois pas de problème technique ou d’erreur stratégique. Charles Leclerc a pu savourer sa victoire devant Oscar Piastri (McLaren) et Carlos Sainz (Scuderia Ferrari). “Il restera à jamais le premier Monégasque à remporter un Grand Prix de Monaco de Formule 1, et c’est amplement mérité”, a souligné l’Automobile Club de Monaco.

Cette victoire à Monaco, à domicile, est la 6e victoire de Charles Leclerc en F1, deux ans après la précédente (Autriche 2022). Elle permet au Monégasque de revenir à 31 points seulement de Max Verstappen qui a terminé hier à la 6ème place. Pour ce 81ème Grand Prix d’hier, à noter aussi un départ sur le style “fast and furious” : un accrochage impressionnant qui a impliqué le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et les Haas de Kevin Magnussen et de Nico Hulkenberg dans la montée de Sainte-Dévote. Les trois pilotes sont sortis indemnes de leur monoplace mais la course a été interrompue plusieurs dizaines de minutes.