1er octobre 2025, par Jean-Pierre Largillet

La 8ème édition du Salon des maires se tiendra à Grasse

Pour sa 8ème édition, le Salon des communes et des intercommunalités qui se tiendra à Grasse le 9 octobre, compte monter en puissance avec 80 stands et de 1.200 à 1.300 personnes attendues.

Après le Salon IBT le jeudi 2 octobre, Grasse, le jeudi suivant, le 9 octobre, accueillera le Salon des communes et des intercommunalités de 8h30 à 14h30, salon qui sera suivi de 14h30 à 15h30 de l’Assemblée générale de l’ADM06 (Association des maires des Alpes-Maritimes).  Pour cette 8e édition Jérôme Viaud, maire de Grasse et président de l’ADM 06, a retenu une nouvelle formule qu’il a présentée hier pour une nouvelle montée en puissance. L’an dernier, le salon s’était tenu à Cannes et avait déjà pris une belle ampleur avec un millier de participants. Cette année, le salon, qui mettra l’accent sur l’économie du territoire attend de 1.200 à 1.300 participants et regroupera 80 stands installés sous un chapiteau de 1.300 m2 installé sur le Cours Honoré Cresp en face du palais des festivals. 

Toute la matinée sera réservée aux visites de stands, tandis que l’Assemblée générale statutaire a été reportée en début d’après-midi. Deux temps forts sont prévus le matin : la remise des prix “BTP d’avenir 06” par la FBTP06 à 9h30 et l’inauguration à 10 heures.

 

