8ème Salon des maires : l’unité territoriale à Grasse

Une semaine après le Salon IBT, la Ville de Grasse a accueilli, hier, jeudi 9 octobre, la 8ᵉ édition du Salon des Maires et des Présidents d’Intercommunalités des Alpes-Maritimes. Placé sous l’égide de Jérôme Viaud, maire de Grasse et président de l’ADM06, l’événement a réuni 163 maires et de nombreuses personnalités institutionnelles, dont David Lisnard (Cannes), Christian Estrosi (Nice) Charles-Ange Ginésy (Département), Renaud Muselier (Région Sud), Jean-Claude Geney (sous-préfet)... Dans une atmosphère de cohésion (réconfortant dans une situation politique nationale plutôt inquiétante actuellement) la journée a rappelé le rôle du salon comme “respiration démocratique” pour des élus de terrain confrontés aux mêmes défis. (Photo DR : le traditionnel coupé de ruban avec un panel très fourni de personnalités institutionnelles).

Les échanges ont porté sur des sujets clés pour les communes : sécurité, gestion de l’eau, transition écologique, contraintes budgétaires et application de la loi SRU. Plusieurs initiatives ont rythmé la rencontre, notamment la convention SDIS 06 / Préfecture / Enedis / RTE pour mieux coordonner l’action publique en situation de crise, ainsi que la mise à l’honneur de la Chaire de l’Eau et de la Chaire “Patrimoine, Arômes et Parfums” de l’Université Côte d’Azur. Dans les allées, des partenaires de l’innovation territoriale – Mobicity, Orange, Blachère Illumination – ont présenté des solutions concrètes au service des collectivités.

Point d’orgue du salon, la remise des 4ᵉs prix “BTP d’Avenir 06” a distingué quatre maîtres d’ouvrage pour des réalisations alliant développement économique, qualité urbaine et respect de l’environnement. Sont lauréats :