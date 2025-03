A8 : longtemps attendue, la nouvelle bretelle “Monaco Est” est ouverte

Elle était attendue cette nouvelle bretelle “Monaco Est” de Beausoleil à La Turbie. Son ouverture était prévue fin 2022, début 2023. Elle arrive cependant aujourd’hui. A la sortie de l’autoroute A8 sur Monaco, les automobilistes venant de Nice peuvent désormais bifurquer directement vers Monaco-Est. Ce qui leur évite le passage souvent fastidieux par le tunnel de l’A500 surchargé et vient diminuer le trafic de La Turbie. (Photo DR : une vue aérienne de la nouvelle bretelle de Beausoleil).

Inaugurée hier mardi, cette sortie 58 de l'autoroute A8 en direction de l'Italie est ouverte à la circulation depuis ce mercredi 6 heures. L’aménagement a coûté 6 M€. Il a été cofinancé par le conseil départemental des Alpes-Maritimes, la principauté de Monaco, Vinci Autoroutes et la communauté d’agglomération de la Riviera française. “Avec 47 000 conducteurs se rendant quotidiennement à Monaco, les conditions de circulation étaient devenues difficiles dans ce secteur”, rappelle Vinci Autoroute. Et de souligner que “située près de l’aire de services de la Riviera française et accessible dans le sens France-Italie, cette nouvelle sortie permettra un accès plus facile à Monaco, ainsi qu’aux communes situées à l’est du département (Roquebrune-Cap-Martin, Beausoleil).”

La question des difficultés d'accès à Monaco ne sera pas pour autant réglée. Les usagers qui viennent de l'Italie ont regretté que la bretelle ne couvre que le sens Nice-Italie et ne les concernera donc pas. D'autres font valoir le coût des 2 km d'autoroute entre la sortie 57 et le péage qui précède la sortie par la bretelle. Il faudra en effet régler 3€ à ce péage, soit le prix pour aller jusqu'à Menton.

Cette ouverture n'en desserre pas moins l'étau de l'accès à Monaco. Mais il faudra encore attendre quelques semaines pour évaluer l'ampleur des améliorations apportées à la circulation et notamment à la fluidité du tunnel A500 à la sortie 56 de l'A8.