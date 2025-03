Accélérateur Allianz : des prix pour Gandee, WorkAddventure et Osol

Les startups de l'accélérateur d'Allianz France à Nice ont remporté 3 prix aux Cas d'OR du Web3, de l'IA et des technologies émergentes 2023 ! Le Prix Solidarité et Metavers est revenu à Gandee et ses partenaires Allianz Accelerator et WorkAdventure. A été appréciée leur ambition d’offrir une solution de dons disruptive, immersive et gamifiante dans le virtuel comme si on était dans le monde réel.

Le prix Digital Workplace a été remporté par WorkAdventure et Allianz France avec un espace virtuel pour le travail remote et hybride et des solutions de recrutement, onboarding dans des mondes virtuels.

Osol et Allianz France ont remporté le prix de l’expérience collaborateur avec une solution qui rend l'énergie nomade et permet de travailler partout. Il y avait le wifi pour l'internet maintenant il y a Osol. pour l'électricité.