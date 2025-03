Accélérateur Allianz : un nouveau “batch” axé sur la prévention

Une promotion résolument orientée sur le thème de la prévention en lien avec le lancement récent de l’écosystème “Ma prévention”, un sujet stratégique pour Allianz France et indissociable de son rôle d’assureur : c’est ce qui relie BKube, BForeAI, Defit, FiveLives, QBitSof, les 5 nouvelles startups retenues dans le Fall Batch #23 de l’accélérateur d’Allianz France, basé dans le stade Allianz Riviera à Nice. (Photo DR : le retour des voyages exploratoires avec la Corée du Sud).

Les cinq nouveaux entrants

Bkube est une entreprise proposant des solutions de sauvegardes sécurisées pour garantir la continuité et reprise d'activité des professionnels en toutes circonstances (cyberattaques, ransomware, panne, mauvaise manipulation, incendie, inondation, etc.).

BForeAI est la première solution de sécurité véritablement prédictive. Elle permet d’aider les organisations à éviter les intrusions et l'exfiltration de données en prédisant les vecteurs d'attaques futures. Ces informations sont utilisées dans #PreCrime Intelligence - intelligence prédictive des cybermenaces pour améliorer les solutions de sécurité existantes avec l’anticipation, et dans #PreCrime Brand Defense- service géré de protection prédictive de la marque et de défense proactive.

DEFIT est une application mobile Web3 qui gamifie et valorise la pratique sportive. L’utilisateur synchronise sa montre connectée ou active le tracker mobile intégré, il pratique une activité physique et il est récompensé ! Cette application est parfaitement alignée avec l’initiative du gouvernement « Bouger Plus » qui fait de l’activité physique une grande cause nationale.

FiveLives est une plateforme mobile de santé cérébrale pour les plus de 50 ans. L’appli mobile sert à suivre et améliorer la santé cérébrale et le bien-être en associant un bilan de santé cérébral (dispositif médical de classe 1), une batterie de jeux d'entraînement cérébral et du coaching personnalisé pour acquérir de bonnes habitudes santé.

QBitSoft démocratise le Quantum pour les entreprises en proposant sur une plateforme "Quantum-as-a-service des algorithmes quantiques simples et actionnables pour de nombreux cas d’usage en entreprise.

La valorisation des startups à impact

Dirigé par Sylvain Theveniaud, l’accélérateur niçois cherche également à valoriser les projets à impact avec les startups accélérées et à mettre en œuvre des synergies avec elles. Près de 50 projets ont ainsi été lancés avec les startups depuis la création de l’accélérateur en 2015. Quelques exemples récents :

Le déploiement de stations de batteries Osol dans les bureaux d’Allianz France ;

Le lancement d’un événement de recrutement d’alternants dans un monde virtuel de Workadventure. Plus de 1.000 candidats ont pu vivre cette expérience.

Le lancement d’une opération de dons dans le métaverse Workadventure avec la startup Gandee pour le "Giving Tuesday", une première mondiale.

“Nous avons également accéléré notre engagement sur des sujets qui nous tiennent à cœur : les femmes dans la tech avec notre partenariat avec la Journée de la Femme Digitale (JFD) et les solutions pour le climat”, note Sylvain Theveniaud. Autre axe privilégié : l’international. Au mois d’octobre 2023, l’accélérateur a organisé ainsi un voyage d’exploration en Corée du Sud et une rencontre avec le ministre de l’Économie Numérique coréen. Ainsi, 5 CEOs de startup, accompagnés d’experts d’Allianz France ont eu l’opportunité de découvrir un écosystème, une culture, imaginer des synergies et échanger avec des acteurs inspirants. Toujours stimulant.