Accélérateurs de solutions-climat : Cannes dévoile les vingt projets retenus

Vingt porteurs de projets innovants rejoignent le troisième Accélérateur de solutions-climat de l’agglomération Cannes Lérins. Cette troisième édition avait été lancée lors du MIPIM en mars par l’Agglomération Cannes Lérins. Pas moins de 20 porteurs de projets, dont la liste vient d’être dévoilée, ont été sélectionnés pour rejoindre l’initiative. Ils sont conviés le 6 juin prochain pour se présenter à des décideurs privés et publics. Cette nouvelle édition, portée à l’échelle du pôle métropolitain Cap Azur, a connu un fort succès. (Photo DR : lors de la présentation au MIPIM de Cannes en mars dernier).

Ce dispositif vise à accélérer la mise en œuvre de projets innovants en faveur de la lutte et de l’adaptation des villes face au bouleversement climatique grâce à la découverte de technologies vertueuses et d’accompagnements professionnels personnalisés. “Afin de répondre efficacement au défi climatique, nous devons élargir le champ d’action qui ne doit surtout pas être limité à la sphère publique” note David Lisnard, maire de Cannes. “Le rôle des collectivités est indéniable, avec à ce jour six milliards d’euros d’investissement annuel, mais nous devons nous appuyer sur des inventeurs ingénieux et la puissance entrepreneuriale pour accélérer la décarbonation de l’activité”.

“50% des décisions de transition écologique se prennent à l’échelon local” rappellede son côté Norbert Barré, dirigeant de Creative Minds qui pilote l'opération. “Dans un monde aux multiples enjeux environnementaux, il est essentiel d’entreprendre des actions au plus proche du terrain et de faire confiance aux élus en mode d'intelligence collective. En ce sens, l’Accélérateur de solutions-climat permet de faire se rencontrer l’innovation et les territoires”.

Sur les 41 candidatures reçues, 20 porteurs de projets ont été sélectionnés par un jury. Grâce à des accompagnements personnalisés avec des partenaires (investisseurs, communicants, scientifiques, etc…) qui commencent ce jour, les entrepreneurs gagnent en moyenne l’équivalent de six mois de travail en seulement cinq semaines (déploiement de leur modèle économique, de leur présentation communicante, etc.). Ils ont ensuite rendez-vous le 6 juin au Campus universitaire Georges Méliès pour rencontrer des décideurs publics et privés afin de présenter leur projet.

Parmi les porteurs sélectionnés, on trouvera des entrepreneurs de l’ensemble du territoire français. Plusieurs Azuréens font aussi partie de cette promotion : Acqua Solutions (traitement des eaux des aires de carénage pour éviter toute pollution du milieu naturel) ; Ecoat ( polymère biosourcé pour peinture bas-carbone) ; Zyrclo (production de matériaux à partir de déchets plastiques) ; Moving Power Lab (vélo électrique solaire) ; ou encore Mastermap (numérisation de l’état de la voirie pour rationaliser son entretien).