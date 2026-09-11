Si vous voulez connaître les noms des personnalités qui marquent la Principauté, autre que celles de la famille royale, un petit tour à Monaco Hebdo qui vient de publier son classement des 100 personnalités qui comptent. "Responsables politiques, entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes, chefs, acteurs du commerce local, figures du numérique, responsables associatifs ou encore personnalités reconnues sur la scène internationale : ce palmarès met en lumière des parcours, des initiatives et des engagements dans des domaines variés". Le magazine précise que “ce classement repose sur des choix nécessairement subjectifs et ne prétend pas à l’exhaustivité”, mais qu’il donne “une photographie de celles et ceux qui contribuent, chacun à leur manière, à la vie monégasque”.
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