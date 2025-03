Advans Accelerator à Sophia : trois mois pour réussir son entrée sur le marché

C’est un nouvel élément qui s’affirme dans l’écosystème azuréen de l’innovation : l’Advans Accelerator. Dédié aux startups tech, il avait été lancé début 2023 en partenariat avec Rise Partners, et avait accompagné quatre startups qui avaient pu pitcher leur projet devant une cinquantaine d’investisseurs de la région. Pour la deuxième promotion qui vient de débuter, six startups ont été retenues sur une quarantaine de dossiers reçus, suite à un appel à candidatures ouvert en novembre dernier sur un programme remanié. (Photo WTM : la seconde promotion d'Advance Accelerator a commencé son programme de préparation à la mise sur le marché).

Il a été adapté pour une durée de trois mois en présentiel et distanciel, et s'adresse aux start-ups technologiques ayant peu ou pas de chiffre d'affaires, en phase de test (Proof of Concept / POC), avec une solution technologique déjà identifiée. La sélection a été basée sur des critères tels que la validation du problème et de la solution, l'identification d'utilisateurs, et la réalisation d'un benchmark concurrentiel. Cette deuxième promotion offre d'autre part des conditions financières améliorées, avec un programme sans avance de frais et la possibilité pour la start-up la plus prometteuse de bénéficier de financements allant jusqu'à 200.000 euros.

Les six projets retenus suivront un programme en deux phases : une phase de POC de 8 semaines et une phase de lancement de produit de 6 semaines, culminant par un pitch devant un réseau d'investisseurs. Cette évolution vise à offrir un soutien financier plus précoce aux start-ups, permettant de renforcer le lancement de leurs solutions sur le marché. Tirant des enseignements de la première édition du programme, Advans Lab, l'entité pilote des activités d'innovation technologique d'Advans Group, espère maintenir un rythme optimal de deux promotions par an.