Advans Lab parie sur Akidaia et sa révolution du contrôle d’accès

Startup de la première promotion de l’ADVANS Accelerator powered by Rise Partners, la startup niçoise Akidaia vient de bénéficier d’une prise de participation minoritaire d’Advans Lab, l’entité d’innovation technologique d’ADVANS Group. Ce programme d’accélération avait été lancé l’an dernier avec la promesse de financements montant jusqu’à 200 k€ pour le projet le plus prometteur de la promotion. Akidaia, qui révolutionne le contrôle d’accès avec une solution d'authentification non-connectée, a séduit. Elle avait notamment été lauréate d'un prix de l'innovation au CES Las Vegas 2024 dans la catégorie “cybersécurité et protection des données personnelles”. (Photo DR : une révolution dans le contrôle d'accès).

Fondée par Gaël Lededantec, Ouajdi Babay Rouis et Nazim Lahlou, la startup niçoise se distingue par sa solution innovante de sécurisation des accès sans connexion réseau. Elle propose une alternative aux systèmes traditionnels de badges connectés. Grâce à sa technologie, les droits d’accès sont décentralisés et directement stockés sur les téléphones des utilisateurs, éliminant ainsi les risques de cyber-attaques liés à la transmission des identifiants sur un réseau. “Chaque employé possède son propre droit d’accès directement sur son téléphone, qu'il présente devant un boîtier. Les identifiants ne sont plus transmis à un réseau pour déverrouiller la porte”, explique Gaël Lededantec, son président.

Akidaia avait intégré la première promotion d’ADVANS Accelerator en mars 2023, un programme d’accélération à destination des entrepreneurs en quête d’un accompagnement pragmatique tourné business, technologie et hypercroissance. Ce programme est né du partenariat entre ADVANS Group, un acteur majeur européen dans l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques, et Rise Partners, société de conseil qui accompagne et finance les entreprises innovantes en hypercroissance.

Akidaia avait alors été retenue avec trois autres startups à l’issue d’une sélection poussée. Ses fondateurs avaient ainsi pu bénéficier d’un accompagnement technologique et 360° personnalisé, ainsi que d’un accès au Sophia Hack Lab, un hackerspace partenaire de Sophia Antipolis. Ils ont pu échanger durant tout le programme avec des experts d’ADVANS Group.