Advans : une réorganisation de capital et une levée de 50M€ qui intéressent Sophia

Très présent à Sophia Antipolis à travers deux de ses trois filiales, le groupe d’ingénierie externalisée Advans vient d’annoncer la réorganisation de son capital et la levée de 50 M€. Fondé en 2000 par Radomir Jovanovic, Advans est spécialisé dans trois domaines d’activité distincts et complémentaires : ELSYS Design pour l’électronique embarquée (120 personnes sur la technopole), AViSTO pour le développement de logiciels (150 collaborateurs à Sophia) et MECAGINE pour la mécanique. (Photo DR)

Une vingtaine de managers entrent dans le capital

Dans cette réorganisation, Radomir Jovanovic, le président-fondateur qui détenait jusqu’alors 100 % du capital, cède une participation minoritaire de l’ordre de 25 %, en faisant entrer Azulis Capital, un fonds d’investissement français spécialisé dans l’accompagnement des PME et ETI. A l’occasion de cette opération, une vingtaine de managers font également leur entrée au capital.

Une nouvelle page qui s'écrit

Le PDG reste aux commandes et, avec plus de 70 %, conserve une large majorité du capital. La réorganisation du capital prévoit également la levée d’un financement d’un montant global de 50 M€. Pour le groupe Advans, c’est une nouvelle page qui s’écrit. Plus de vingt ans après sa création, le spécialiste de l’ingénierie externalisée s’ouvre au milieu du private equity en structurant ainsi un buy-out primaire avec Azulis Capital. L’ambition est de doubler le chiffre d’affaires du groupe à l'horizon 2026.

84 M€ de CA en 2022 et 1.000 collaborateurs

Depuis ses bureaux d’étude, ses centres de compétences et de services, ou directement sur sites clients, Advans Group accompagne des grands groupes industriels français, européens et américains dans des projets techniques très pointus. Avec une croissance de l’ordre de 10 % par an ces dernières années, y compris pendant la crise sanitaire, il a démontré la solidité de son business model. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 84 M€ en 2022 et emploie plus de 1.000 collaborateurs. Présent en France avec 9 implantations, il dispose de 3 centres techniques en Serbie pour servir les clients étrangers et opérer en nearshoring pour les clients français. Il possède aussi une filiale dans la Silicon Valley aux Etats-Unis et vient d’ouvrir une filiale au Portugal.

Un plan de recrutement de 350 ingénieurs

Advans travaille sur de nombreux projets liés à la transition environnementale, comme les bornes de recharge pour véhicules électriques, les transports en commun propulsés par des sources d’énergie hydrogène, ou encore des équipements domestiques accumulant l’énergie en journée pour la redistribuer le soir au moment des pics de charge du réseau. Pour accélérer sa montée, il s’appuie sur l’expertise de ses ingénieurs et met en place un plan de recrutement de 350 ingénieurs supplémentaires d’ici un an. Il souhaite également accélérer son développement avec une stratégie de croissances externes ciblées qui lui permettraient d’étendre son empreinte géographique et sa palette de métiers. Ce que devrait lui permettre le financement de 50 M€.