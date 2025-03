Aérien : grève des contrôleurs jeudi et menace sur les ponts de mai

Si la situation semble désormais apaisée du côté du train, elle s’obscurcit du côté de l’aérien. Prévue ce jeudi, la grève des contrôleurs du ciel s’annonce en effet très suivie avec la perspective de 70% de vols supprimés à Nice, 65% à Charles de Gaulle et jusqu’à 75% sur Orly. Cela sans compter les retards. Mais le mouvement risque aussi de se prolonger et menace maintenant le pont de l’Ascension. Principal syndicat des aiguilleurs du ciel, le SNCTA a annoncé aujourd'hui mardi avoir déposé un deuxième préavis de grève pour les journées des 9, 10 et 11 mai. En question, la refonte du contrôle aérien en France et une demande de mesures de compensation et de hausses de salaires.