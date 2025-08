Aéroport : Air Canada reprend son Nice-Montreal vendredi

Air Canada reprendra sa liaison saisonnière sans escale entre Nice et Montréal, jusqu'à quatre fois par semaine du vendredi 12 mai jusqu'au 27 octobre. Il s'agit de sa quatrième liaison sans escale au départ de la France métropolitaine. Elle s'ajoute aux vols existants au départ de Paris Charles de Gaulle, ainsi qu'à son tout nouveau vol proposé toute l'année entre Toulouse et Montréal, qui sera inauguré le 2 juin. Les vols d'Air Canada entre Nice et Montréal seront exploités par des appareils Airbus A330-300 pouvant accueillir 297 passagers.