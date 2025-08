Aéroport : American Airlines annonce un Nice-Philadelphie en mai 2024

Les liaisons aériennes entre la Côte d'Azur et les Etats-Unis vont encore se renforcer l'an prochain. La saison estivale 2023 n'est pas encore terminée qu'American Airlines vient d'inscrire dans son programme 2024 l'ouverture d'une ligne Nice-Philadelphie en quotidien. Elle sera lancée le 6 mai 2024, à temps pour permettre aux Américains de venir au Festival de Cannes. (Photo DR).

Ouverture juste avant le Festival de Cannes 2024

Sur le réseau social X (ex Twitter), la compagnie américaine a ainsi annoncé un renforcement de ses vols en Europe avec 15 vols quotidiens sans escale au départ de PHL vers 14 destinations européennes dont Nice l'été prochain, "soit son plus grand programme transatlantique au départ de la ville surnommée “City of Brotherly Love” depuis 2019. À partir du 6 mai, American lancera un service entre PHL et NCE, la porte d'entrée vers le faste et le glamour de la Côte d'Azur", est-il ainsi noté. "Les vols commenceront à temps pour que les clients puissent être fascinés par les lumières clignotantes de la ville de Cannes toute proche." Les billets pour la Pennsylvanie sont déjà en vente depuis hier, dimanche 20 août (AR à partir de 700€).

Déjà cette année, un nouveau vol direct avait été ouvert sur Atlanta avec Delta Airlines. Il s'ajoutait aux liaisons directes Nice-New York opérées par Delta, United Airlines et La Compagnie ainsi que, pour l'Amérique du Nord, des lignes habituelles renforcées sur Montréal avec Air Canada et Air Transat.

La Riviera à la côte aux Etats-Unis

Ce renforcement des liaisons directes sur les Etats-Unis vient conforter la stratégie du Comité Régional du Tourisme Côte d'Azur France qui a misé sur les Etats-Unis suite à l'arrêt des liaisons avec la Russie depuis l'agression de l'Ukraine. Un direct Nice-Miami est par ailleurs en préparation. Avec Miami et la Floride, ce vol ouvrirait aussi une porte sur l'Amérique du Sud et pourrait être utilisé également par l'importante communauté française de Miami estimée à 40.000 personnes.

Quant aux nombre de touristes américains venus sur la Côte d'Azur cet été, il s'est nettement renforcé confirmant ainsi la tendance enregistrée après la difficile période Covid. En juillet, il a été comptabilisé 50.537 à l'aéroport azuréen soit près du double de ce qui avait été comptabilisé en juillet 2019 (28.552), une année de référence. Comme il l'avait déjà fait en mai, l'aéroport a d'ailleurs dépassé en juillet son chiffre trafic de 2019 (1,692 millions de passagers en juillet 2023 contre 1,687 millions en juillet 2019 et 54.000 en juillet 2020, l'année Covid). De quoi espérer approcher, voire même retrouver en 2023, sur l'année pleine, le trafic de 14,48 millions de passagers d'avant Covid.