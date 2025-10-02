Aéroport : Christian Estrosi demande un contrôle aérien militaire

Le maire de Nice, Christian Estrosi, a créé la surprise hier lors du conseil municipal en demandant à l’État de remplacer les contrôleurs aériens de l’aéroport Nice Côte d’Azur par des militaires, une demande qu’il compte soumettre à la prochaine réunion du conseil. Cette déclaration intervient après le grave incident du 21 septembre, lorsqu’un avion de ligne s’est trompé de piste à l’atterrissage, frôlant la collision avec un autre appareil. Mais il suit aussi une situation du contrôle aérien difficile avec des retards de vols de plus en plus nombreux. (Photo DR : la tour de contrôle de l'aéroport Nice Côte d'Azur).

Interrogée par France 3 Côte d'Azur, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) explique que "l'aéroport de Nice Côte d'Azur fait face à des difficultés opérationnelles liées au contrôle aérien, résultat de la combinaison de plusieurs facteurs : des effectifs tendus de contrôleurs aériens et l'indisponibilité temporaire d'une partie de l'équipe de contrôle suite à l'incident de dimanche soir (la collision évitée de justesse). Nous appliquons des ajustements opérationnels en coordination avec les compagnies pour maintenir la sécurité, notre priorité absolue, tout en limitant les perturbations."

Pour Christian Estrosi, ces explications ne suffisent pas. Le maire juge “inadmissible” le comportement des contrôleurs, à Nice comme à Aix-en-Provence, et fustige l’incapacité de la DGAC à assurer la sécurité. “Ça suffit”, a-t-il martelé devant le conseil municipal, en dénonçant les répercussions économiques et sociales des retards et perturbations à répétition. Si, côté Etat, Philippe Tabarot, ministre des Transports actuellement en transition, n’a pas réagi officiellement, cette sortie musclée d’Estrosi met une nouvelle fois la question du contrôle aérien au cœur du débat national.