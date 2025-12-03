Fermer le menu
3 décembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Aéroport : easyJet lance un Nice-Birmingham dès mai 2026

La compagnie easyjet annonce une liaison supplémentaire avec le Royaume Uni : un Nice Birmingham dès le 1er mai 2026.

Une liaison supplémentaire sur le Royaume Uni au départ de l’Aéroport Nice Côte d’Azur. La compagnie easyJet ouvrira une nouvelle liaison entre Nice et Birmingham, au centre de l'Angleterre, dès le 1er mai 2026 à raison de deux vols par semaine (à partir de 44€ l’aller simple). La compagnie lowcost relie déjà en direct Nice à Londres (Gatwick et Luton), Manchester, Bristol, Liverpool, Belfast et Newcastle.

