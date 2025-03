Aéroport : easyJet ouvre Santorin et la Calabre cet été

easyJet étoffe encore sa palette de destination au départ de Nice. La compagnie low cost va ouvrir en juin 2025 deux nouvelles lignes : un Nice-Santorin, l’île magique des Cyclades en Grèce (deux liaisons hebdomadaires, mercredi et dimanche) et un Nice Lamezia Terme en Calabre (deux vols hebdomadaires lundi et vendredi). Pour cette saison d’hiver, elle avait déjà annoncé trois nouvelles destinations ouvertes fin octobre début novembre : Madrid (4 vols hebdomadaires), Strasbourg (5 vols hebdo) et Lanzarote (1 vol hebdo). Quant au Nice-Düsseldorf, annoncé pour cette saison d’hiver, son ouverture a été reportée à l’été à partir de juin 2025. Avec 51 lignes à Nice, easyJet continue de renforcer sa position de première compagnie de l’aéroport avec 31,7% de part de marché.