A l’initiative de trois syndicats de pilotes, les pilotes de Volotea basés en France ont déposé un préavis de grève pour trois jours, du 4 au 6 septembre, faisant planer une incertitude sur le programme des vols niçois de la “low cost” espagnole.

Après easyJet, au coeur du mois d’août, une autre “low cost” entre en turbulence : Volotea. Ses pilotes basés en France sont appelés à faire grève du vendredi 4 au dimanche 6 septembre inclus, à l'initiative de trois syndicats (SNPL, UNAC et SPL) qui réclament une meilleure rémunération et de meilleures conditions de travail. Nice Côte d'Azur figure parmi les bases françaises de la compagnie potentiellement concernées, aux côtés de Nantes, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lyon, Lille, Rennes et Brest. À ce jour, ni Volotea ni l'aéroport n'ont communiqué de liste détaillée des vols annulés ou modifiés spécifiquement pour la plateforme niçoise.

Les passagers concernés sont invités à vérifier leur dossier de réservation et leurs messages Volotea la veille du départ, à suivre le statut de leur vol sur les pages officielles de l'aéroport de Nice, et à ne pas se fier à un statut affiché plusieurs jours à l'avance, les changements pouvant intervenir tardivement. En cas d'annulation ou de retard important, il est recommandé de conserver toute confirmation de réservation et communication de la compagnie afin de faire valoir les droits applicables aux passagers aériens.