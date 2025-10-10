Aéroport Marseille Provence : “D’ici, le monde rayonne”

Marseille Provence à Marignane, l’autre aéroport de la Région Sud, s’était déjà beaucoup transformé ces dernières années (rénovation du Terminal 1, nouvelles compagnies, ouvertures de lignes internationales notamment sur la Chine avec une liaison Marseille-Shanghai qui sera annualisée…). Mais cette montée en gamme ne se traduisait pas dans son image. C’est chose faite maintenant. L’AMP (Aéroport Marseille Provence) a dévoilé mercredi sa nouvelle identité visuelle et sa signature : “D’ici, le monde rayonne”. (Photo DR).

Présenté par Thomas Busser, directeur marketing et communication de l’aéroport, et Aude Legré, directrice des stratégies et associée de l’agence Rébellion (Paris, Marseille) qui a conçu ce repositionnement, les nouvelles signature et identité visuelle traduisent l’entrée de l’aéroport dans cette nouvelle époque. Avec plus de 11,1 millions de passagers en 2024, dont 70 % de trafic international, AMP affirme désormais son statut de grand aéroport européen à l’instar de Nice, mais avec d’autres caractéristiques.

Cette transformation, déjà engagée par un investissement de 200 M€ pour la rénovation du Terminal, 1, va se poursuivre d’ici 2030 à travers un plan d’investissement supplémentaire de 300 M€ pour la modernisation complète des infrastructures (décarbonation, électrification, nouvelles passerelles, diversification des activités, rénovation du Terminal 2 du low cost, nouvelles zones d’embarquement…). La stratégie repose sur trois piliers : la connectivité aérienne et l’accessibilité, l’expérience client et les transitions énergétiques. Plus des deux tiers des investissements prévus seront d’autre part réinjectés dans l’économie locale.

Au-delà d’une nouvelle image, ce changement marque aussi une véritable vision stratégique : faire de Marseille Provence un aéroport de référence, à la fois connecté, durable et tourné vers l’expérience passager. Le symbole choisi dans son logo, “l’onde”, évoque le mouvement, l’horizon et la piste posée sur l’eau – métaphore d’une plateforme en constante évolution, entre ciel et mer. La couleur “Echinops”, inspirée du chardon méditerranéen et proche de la lavande, reflète quant à elle la créativité, l’audace et l’ancrage territorial d’un aéroport qui se veut à la fois global et profondément provençal.

Enfin, la nouvelle signature “D’ici, le monde rayonne” traduit à la fois la fierté d’appartenance régionale et la vocation internationale de la plateforme. Symbole d’un territoire solaire, cosmopolite et accueillant, cette identité veut faire du passage à l’aéroport une expérience à part entière, reflétant l’art de vivre méditerranéen. À travers cette transformation, Aéroport Marseille Provence ambitionne de devenir un hub de mobilité majeur du Sud de l’Europe, avec en vue de nouvelles lignes sur l’Europe du Nord, sur le Moyen-Orient et sur l’Amérique du Nord (un nouveau vol sur le Québec est déjà acté en mars 2026). Mais dans son développement, il tient aussi à s’affirmer comme un acteur exemplaire de la transition du transport aérien.