Aéroport : le Nice-Moldavie ouvre, le Nice-Nîme ne se fera pas

Annoncée en février, la liaison directe entre Nice et la Moldavie s’est ouverte comme prévu mercredi 21 mai. La liaison entre Nice et Chisinau, capitale de la Moldavie, est assurée par la compagnie SkyUp Airlines. Elle vient renforcer les connexions entre la Côte d’Azur et l’Europe de l’Est, et facilite les échanges touristiques et économiques entre les deux régions.

En revanche, le projet annoncé d’une autre liaison, domestique celle-là, un Nice-Nîmes, est abandonné avant même son lancement en juin. Cette ligne, qui faisait l’objet d’un débat en raison de la relative proximité des deux villes, devait être opérée par la compagnie Odyssey deux fois par semaine. Mais alors que la vente de billets avait déjà été lancée, la compagnie, en butte à des difficultés financières, a décidé de jeter le gant.