L'Aéroport Nice Côte d'Azur renforce ses liaisons avec l'Amérique du Nord grâce à un vol vers Toronto. Air Canada ouvrira cette nouvelle route dès le 16 juin 2027, portant à 11 le nombre de lignes long-courriers vers l'Amérique du Nord.

À compter du 16 juin 2027, Air Canada reliera Nice à Toronto deux fois par semaine, les mercredis et samedis, jusqu'au 23 octobre 2027, en Airbus A330-300. Cette troisième route directe vers le Canada, associée à la liaison existante vers Montréal, permettra à l'Aéroport Nice Côte d'Azur de proposer des vols quotidiens vers le pays, et porte à 18 le nombre total de lignes long-courriers de la plateforme azuréenne, dont 11 vers l'Amérique du Nord. Au départ de Toronto, les voyageurs bénéficieront par ailleurs de correspondances vers plus de 250 destinations à travers le Canada, les États-Unis, l'Amérique latine et les Caraïbes, grâce au réseau étendu d'Air Canada.

Partenaire de l'aéroport niçois depuis 2014, Air Canada confirme ainsi son engagement croissant sur la Côte d'Azur. Pour Franck Goldnadel, président du Directoire des Aéroports de la Côte d'Azur, cette nouvelle route s'inscrit dans la volonté constante de mieux connecter le territoire au monde, en particulier vers l'Amérique du Nord, avec des liaisons directes synonymes de confort pour les voyageurs et de moindre impact environnemental.