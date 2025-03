Une nouvelle liaison entre Nice et la Moldavie. SkyUp Airlines ouvrira une ligne directe Nice Chișinau, la capitale moldave, à partir du 21 mai 2025 avec deux vols hebdomadaires (mercredi et samedi). Cette nouvelle ligne vise à renforcer les connexions entre la Côte d’Azur et l’Europe de l’Est, afin de faciliter les échanges touristiques et économiques entre les deux régions.