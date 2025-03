Aéroport : Philadelphie désormais en direct de Nice

Et une liaison supplémentaire avec les Etats-Unis : le Nice-Philadelphie par Americain Airlines. La compagnie américaine avait annoncé l’an dernier en fin de saison d’été cette nouvelle liaison directe avec la métropole de Pennsylvanie dès le début mai. Parole tenue. Ce matin, mardi 7 mai, Nice a pu accueillir le vol inaugural Philadelphie-Nice. Cela, plusieurs mois après l’ouverture du vol direct Atlanta-Nice opéré par Delta, parallèlement à son Nice-New York. Grâce à l’aéroport azuréen, la région Sud reste plus que jamais la seule région de France, hors Paris et les Antilles, à être desservie en direct depuis les Etats-Unis avec désormais trois entrées (New-York, opérée également par American et La Compagnie, Atlanta et Philadelphie). (Photo DR : au pied de l'avion un accueil privilégié ce matin à l'aéroport pour le vol inaugural Philadelphie-Nice).

Le marché américain a retrouvé son niveau d'avant Covid

“Nice Côte d’Azur est la première destination touristique de France après Paris avec 6,5 millions de visiteurs chaque année dont 5 millions à Nice ! Cette nouvelle ligne directe entre Nice et Philadelphie vient renforcer l’attractivité de notre destination en inscrivant Nice comme véritable porte d'entrée des Etats-Unis”, s’est réjoui François de Canson, président du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur. Président délégué de l’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur, Rudy Salles a rappelé quant à lui que “l’offre depuis et vers les Etats-Unis s’étoffe avec cinq liaisons directes chaque semaine permettant de profiter de notre art de vivre, de notre patrimoine ou encore du shopping. La clientèle américaine – de loisirs et de congrès – a ainsi la possibilité de rejoindre très facilement notre territoire via New York, Atlanta et désormais Philadelphie.”

Dopé par un dollar fort et une économie en croissance, le marché américain a retrouvé l’an dernier son niveau avant Covid. Les Américains représentent ainsi la deuxième clientèle hôtelière de la région Sud, avec plus d’un million de nuitées réalisées en 2023. Il s’agit d’un marché lointain très réactif, avec une clientèle à forte contribution économique puisqu’un touriste américain dépense en moyenne 134 euros par jour contre 87 euros pour la moyenne d’un touriste international et 61 euros pour un touriste français.

Une campagne de promotion "Winter is the new summer"

Suivant les études de marché, les Américains séjournent en moyenne 8 jours dans la région et le printemps correspond à la période de l’année qui concentre le plus de séjours. Le CRT et ses partenaires espèrent aussi maintenant que ce vol saisonnier, sur le même modèle que les vols du Canada, sera annualisé afin que les Américains, qui contribuent fortement au lissage de notre l’activité touristique en étant présents sur une période large et non seulement sur le cœur de l’été, puissent profiter de la Côte d’Azur en hiver et de tous ses avantages. C’est toute l'idée de la campagne de promotion Winter is the new summer.