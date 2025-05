Aéroport : ce que propose Transavia pour le Nice-Paris Orly

Annoncée bien en amont il y a plus d’un an, la décision d’Air France de supprimer sa navette Nice-Orly et de passer le relais à sa filiale "low cost" avait provoqué une vague d’inquiétude sur la Côte d’Azur. Ce lien ombilical avec la capitale est essentiel avec 3 millions de passagers annuels dont les deux tiers pour Orly et le reste sur Paris Charles de Gaulle. L’annonce que vient de faire Transavia France sur le renforcement de son offre Nice-Paris à compter de la saison été 2026 vient aussi, sinon rassurer (il y a beaucoup de “jusqu’à” tant de vols), du moins préciser les modalités de ce changement d’opérateur. (Photo DR).

A partir du 29 mars 2026, Transavia France proposera au départ de Paris-Orly jusqu’à 8 vols par jour vers Nice. Cette offre complétera celle assurée par Air France au départ de Paris-Charles de Gaulle, avec jusqu’à 12 vols par jour vers Nice prévus au cours de la saison été 2026.

Les vols de la compagnie vers Nice partiront d’Orly 2, permettant de limiter le temps de parcours entre les comptoirs d’enregistrement et la porte d’embarquement, précise la compagnie dans un communiqué. Les avions de l’ensemble des vols seront positionnés en priorité au contact à Orly, au niveau de la porte 2C. Ce parcours est donné comme plus fluide et permettant un gain de temps pour les clients qui pourront rejoindre rapidement la ligne 14 du métro (à seulement 25 min du centre de Paris). D’autres renforcement de l’offre domestique ont également été annoncés pour Marseille et Toulouse.

“La saison été 2026 marquera une étape importante dans le développement de Transavia”, a commenté Olivier Mazzucchelli, Pdg de Transavia France. “Nous proposerons une offre adaptée aux besoins de nos clients depuis Nice, Marseille et Toulouse avec des fréquences de vol permettant un aller-retour dans la journée et un accès rapide au centre de Paris. Cette nouvelle offre s’accompagnera des évolutions sur notre produit pour améliorer notre qualité de service.”