Aéroport : Transavia donne un aperçu de l'après navette d'Air France

L'assemblée générale mensuelle de la CCI Nice Côte d'Azur a été particulièrement suivie hier par les dirigeants d'entreprises azuréens. A l'ordre du jour : le projet de suppression de la navette Nice-Orly par Air France avec son remplacement par Transavia dès l'été 2026 et en invité Olivier Mazzucchelli, Pdg de Transavia, pour échanger autour des résultats d'une enquête sur les habitudes de transport aérien des entreprises azuréennes sur cette liaison. Un cordon ombilical essentiel pour Nice avec 3 millions de passagers annuels dont les deux tiers pour Orly. et le reste sur Paris Charles de Gaulle. (Photo DR)

L'enquête ? Elle montre que plus de 90 % des dirigeants interrogés volent sur Orly, que plus de 80% utilisent Air France et que les trois quarts d'entre eux estiment que l'arrêt des navettes de la compagnie nationale impactera leurs activités. Les réponses apportées hier par le Pdg de Transavia ne les ont pas forcément rendus optimistes. Il y aura moins de vols quotidiens (14 avec la navette d'Air France), mais le service, c'est promis, sera au moins à l'égal de celui d'Air France avec de nouveaux Airbus 320 Neo. Quant aux tarifs, ils seraient moins élevés de l'ordre de 30% sans toutefois plus de précision. Tout le monde, aussi, attend de voir.