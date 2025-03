Aéroport : United Airlines ouvre une liaison saisonnière avec Washington D.C.

Le retour en force des Américains a été particulièrement sensible cette saison estivale dopée par les lignes aériennes directes sur les Etats-Unis (trois liaisons avec New York de Delta, United Airlines et La Compagnie, un Nice-Atlanta et un Nice-Philadelphie). Une quatrième destination sera ouverte l’an prochain par United Airlines : Washington D.C. (Photo DR : le Boeing 767-300 qui assurera cette nouvelle liaison directe avec les Etats-Unis).

La compagnie américaine a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle liaison saisonnière directe entre l'Aéroport Nice Côte d'Azur et son hub de Washington D.C., à raison de quatre vols hebdomadaires à partir du 25 mai 2025 (sous réserve d'approbation gouvernementale). Avec cette nouvelle route, United augmentera de plus de 25% son offre de sièges entre Nice et les États-Unis pour l'été 2025. Ce nouveau service s'ajoute à sa liaison saisonnière existente entre Nice et New York/Newark. Le Nice-Washington D.C. sera assuré en Boeing 767-300, offrant 30 suites United PolarisSM en classe affaires avec accès direct au couloir, 24 sièges United Premium PlusSM et 149 sièges en classe économique, dont 32 sièges United Economy PlusSM.

“Nous sommes ravis d'annoncer cette expansion de notre réseau entre la France et les États-Unis, et le lancement de la première liaison de United entre Nice et Washington D.C.” a déclaré Marcel Fuchs, Directeur Général des Ventes Internationales. “Pour l'été 2025, nos passagers à Nice bénéficieront d'un choix de voyage élargi, d'une liaison directe vers la capitale américaine, ainsi que de correspondances pratiques via nos hubs de Washington D.C. et New York/Newark vers 78 destinations en Amérique.” Cette nouvelle liaison fait partie de la plus grande expansion internationale de l'histoire de United, qui ajoutera 11 nouveaux vols et 8 nouvelles destinations pour ses passagers l'été prochain.