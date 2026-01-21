Aéroport : United Airlines relance son Nice-Washington D.C.pour l’été 2026

United Airlines reprendra sa liaison saisonnière directe sans escale opérée quatre fois par semaine entre l’aéroport Nice Côte d’Azur et son hub de Washington D.C. pour l’été 2026 (du 21 mai au 23 septembre). La compagnie américaine sera la seule à proposer un vol direct entre ces deux destinations. Avec le retour de cette desserte, combinée à l’offre saisonnière de vols sans escale entre Nice et New York/Newark (en quotidien du 12 avril au 24 octobre), United augmentera de plus de 33 % le nombre de sièges offerts entre Nice et les États-Unis en 2026, par rapport à 2024.

Les liaisons saisonnières au départ de Nice constituent un pilier du réseau France de United, explique la compagnie qui opère des vols quotidiens à l’année entre Paris-Charles de Gaulle 1 et les hubs de New York/Newark, Washington/Dulles et Chicago O’Hare, ainsi qu’une desserte entre Paris-Charles de Gaulle 1 et San Francisco. “Nos vols directs vers les États-Unis offrent davantage de choix de voyage à nos clients de Nice et de la Côte d’Azur, qui bénéficient non seulement de liaisons sans escale vers New York/Newark et Washington D.C., mais aussi de correspondances fluides via nos hubs vers plus de 90 destinations sur l’ensemble du continent américain", rappelle Grégoire Dutoit, Country Sales Manager France.