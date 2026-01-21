Fermer le menu
Logo WebtimeMedias

L'éco de la Côte.

Rechercher
Accueil

Accueil

Explorer

Explorer

Agenda

Agenda

Recherche

Recherche

Brèves

Brèves

Ouvrir le menu
Logo WebtimeMedias
Ouvrir le menu
Flash
Flash :

21 janvier 2026, par Jean-Pierre Largillet

Aéroport : United Airlines relance son Nice-Washington D.C.pour l’été 2026

Partager sur X

Partager sur LinkedIn

3 minutes

United proposera pour l’été 2026 l’unique liaison directe entre Nice et Washington D.C., ainsi qu’un vol quotidien sans escale entre Nice et New York/Newark.

United Airlines reprendra sa liaison saisonnière directe sans escale opérée quatre fois par semaine entre l’aéroport Nice Côte d’Azur et son hub de Washington D.C. pour l’été 2026 (du 21 mai au 23 septembre). La compagnie américaine sera la seule à proposer un vol direct entre ces deux destinations. Avec le retour de cette desserte, combinée à l’offre saisonnière de vols sans escale entre Nice et New York/Newark (en quotidien du 12 avril au 24 octobre), United augmentera de plus de 33 % le nombre de sièges offerts entre Nice et les États-Unis en 2026, par rapport à 2024.

Les liaisons saisonnières au départ de Nice constituent un pilier du réseau France de United, explique la compagnie qui opère des vols quotidiens à l’année entre Paris-Charles de Gaulle 1 et les hubs de New York/Newark, Washington/Dulles et Chicago O’Hare, ainsi qu’une desserte entre Paris-Charles de Gaulle 1 et San Francisco. “Nos vols directs vers les États-Unis offrent davantage de choix de voyage à nos clients de Nice et de la Côte d’Azur, qui bénéficient non seulement de liaisons sans escale vers New York/Newark et Washington D.C., mais aussi de correspondances fluides via nos hubs vers plus de 90 destinations sur l’ensemble du continent américain", rappelle Grégoire Dutoit, Country Sales Manager France.

United : vols Nice Washington de l'été 2026

United : vols Nice Washington de l'été 2026

Dernières actualités

Retour à l'accueil

Retour à l'accueil