Aéroports de la Côte d’Azur : cinq ans de plus pour Franck Goldnadel

Les aéroports de la Côte d’Azur ne changent pas de pilote. Hier, lundi 3 mars, le Conseil de Surveillance d’Aéroports de la Côte d’Azur a confirmé sa décision de reconduire Franck Goldnadel dans ses fonctions de Président du Directoire pour une nouvelle durée de 5 ans. “Cette décision marque une continuité dans la stratégie de développement de l’aéroport, en phase avec les nouvelles exigences économiques (taxation du secteur, régulation aéroportuaire, etc.), la nécessité de toujours mieux accompagner la connectivité de la Côte d’Azur et bien sûr les enjeux de transformation durable”, est-il indiqué dans un communiqué.

Le Conseil de Surveillance a notamment souligné les réalisations majeures du Groupe au cours des cinq dernières années : la gestion de la crise Covid et de la reprise qui a suivi, le développement de la connectivité en particulier vers des destinations internationales (13 longs courriers), la mise en œuvre d’actions en matière d’efficience opérationnelle et de qualité de service, le lancement des travaux de l’extension du Terminal 2 et enfin l’accélération de la politique visant la décarbonation du secteur avec en particulier l’obtention par les 3 aéroports du Groupe de l’Airport Carbon Accréditation niveau 4+ marquant le plus haut niveau d’engagement à l’époque.

Le Conseil a également confirmé la stratégie “Azur 2030 “ qui est basée sur 4 piliers :

l’optimisation et l’adaptation des capacités et processus,

la croissance raisonnée et l’expérience passager,

la sobriété et la durabilité,

l’accessibilité et la connectivité territoriale.

Dans cette ligne, Franck Goldnadel s’est engagé à poursuivre ses efforts “pour faire du Groupe Aéroports de la Côte d’Azur une référence européenne et un acteur majeur de la transition écologique dans le secteur du transport aérien”.

Ingénieur diplômé de l’École Nationale de l’Aviation Civile, Franck Goldnadel a passé plus de 20 ans au sein du groupe ADP pour y diriger tour à tour les aéroports d’Orly, puis de Roissy-Charles de Gaulle. Membre du Comité Exécutif d’ADP, il avait été nommé en 2014 Directeur Général Adjoint en charge des opérations aéroportuaires pour tout le Groupe ADP. Après un passage comme Président Europe et membre du Comité Exécutif du groupe international de facility management Atalian Servest, il avait été nommé en 2019 Directeur Général du Groupe de gestion de concessions aéroportuaire et d’ingénierie EDEIS. Il avait rejoint le Groupe Aéroports de la Côte d’Azur en tant que Président du Directoire en septembre 2020.