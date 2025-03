Affaires des ports de Menton : le maire Yves Juhel ressorti libre

Yves Juhel, le maire de Menton, est ressorti libre hier soir après deux jours de garde à vue. “À ce stade, aucune poursuite n’a été intentée contre M. le maire", a réagi son avocat, Me Philippe Soussi, cité par Nice-Matin. L’affaire des ports de Menton, qui tourne autour de Mathieu Messina, l’ancien directeur de la société publique locale des ports de Menton, n’est pas pour autant terminée. Elle concerne des détournements de fonds publics, recel, blanchiment en bande organisée et faux et usage de faux au préjudice de la SPL. Une dizaine de gardes à vue ont été opérées par la Jirs de Marseille dont celle de Mathieu Messina à Bastia qui, lui aussi est sorti libre mercredi soir, sans charges pour l'instant.

Cet après-midi, certaines gardes à vue étaient encore en cours tandis que les enquêteurs cherchent toujours à savoir si une partie de ces détournements n’ont pas servi à financer la campagne du maire pour les élections municipales de 2022.