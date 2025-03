Afterwork Nice Starts Up sur “L’art et l’innovation"

Nice Starts Up, en partenariat avec Diapo.io, organise un Afterwork sur le thème de “L'art et l'innovation” le 26 mars de 19h à 21h dans le nouvel espace d'exposition de son partenaire, situé au 62 rue Pierre de Coubertin à Nice (à côté du magasin Ikea Nice-St Isidore). David et Jean-Baptiste présenteront leur exposition dédiée au néo-précisionnisme et minimalisme en présence des écoles Isart, E-ArtSup et des entrepreneurs de l’association dans les domaines ICC (Industrie Culturelle et Créative). A découvrir comment, de la toile en lin aux écrans numériques, l’art du collage continue de capturer l’essence de notre époque, témoignant de la constante évolution de l’expression artistique à travers les âges !

Lors de cet afterwork interviendront Magali Dorado, présidente et fondatrice de Game & Rules, Bastien Vergoni, président et fondateur de Play Azur, Carine De Reymaeker, présidente et fondatrice City Tour Game. Laurent Cluzel, directeur Isart Nice et Jean-Edouard André, directeur E-ArtSup présenteront également leurs écoles accompagnés par certains de leurs étudiants.