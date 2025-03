Agecotel à Nice : le grand rendez-vous de l'hôtellerie et des métiers de bouche

Bienvenue à Agecotel. Pour sa 31ème édition, le salon biennal des professionnels des CHR et Métiers de Bouche vous donne rendez-vous à Nice du 4 au 6 février. Restaurateur, hôtelier, boulanger, charcutier, traiteur, cuisinier de la restauration collective, gestionnaire de camping... : pour tous ces différents métiers de bouche et d’hôtellerie, Agecotel apporte les solutions, innovations, équipements, produits et services utiles au quotidien de la profession. Salon à taille humaine, il joue également convivialité et proximité. Plus de 100 exposants, représentant 180 marques, seront présents.

Au programme également des trois journées bon nombre d’animations avec des concours et challenges prestigieux sous l’œil attentif de nombreux chefs étoilés, MOF et grands noms de la gastronomie, de la restauration, de la boulangerie, de la pâtisserie et du chocolat...L’occasion là aussi d’échanger avec de grands professionnels.