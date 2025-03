Agriculture biologique : appel à candidatures pour la Ferme Départementale

Un appel à candidatures du Département qui intéresse tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans l’agriculture biologique. Il concerne la mise à disposition de 3 terrains agricoles pour le lancement de la ferme départementale. Pour cela, le Département a fait l’acquisition :

D’un site de 1,62 hectares sur la commune de Gattières, lieu-dit Les Plans ;

D’un site de 7,69 hectares sur la commune de Châteauneuf-Grasse, lieu-dit Le Vignal ;

D’un site de 1,53 hectares sur la commune de La-Roquette-sur-Var, lieu-dit Les Graves.

Le Département des Alpes-Maritimes recherche donc maintenant des agriculteurs pour exploiter une partie de ces parcelles via une convention de mise à disposition avec un bail SAFER de 5 ans en filière maraichage et / ou production fruitière. L’objectif principal visé par la création de la Ferme Départementale est d’accroître la production d’une alimentation durable et locale, certifiée Agriculture Biologique, à destination principalement de la restauration collective. Les produits agricoles seront certifiés Agriculture Biologique et destinés principalement à la restauration collective (par exemple les collèges) en particulier pendant les périodes scolaires. Une autre part de la production pourra être commercialisée via d’autres débouchés : marchés, GMS, magasins spécialisés bio, restaurateurs et AMAP, notamment pendant les périodes de vacances scolaires.

Date limite de candidature : dimanche 25 août 2024 00h00