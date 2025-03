Agronomie : les scientifiques du Plant Oxygen Group en conférence à Sophia

C’est une conférence internationale qui met en relief les travaux de haut vol menés à l’Institut Sophia Agrobiotech. Cette unité mixte de recherche (200 personnes), qui regroupe des scientifiques et des enseignants-chercheurs d’INRAE, d’Université Côte d’Azur et du CNRS, organise la 16e conférence internationale sur les espèces réactives de l'oxygène et de l'azote des plantes du 29 au 31 mai au Palais des congrès d’Antibes Juan-les-Pins. Une conférence qui accueille des scientifiques du monde entier. (Photo DR)

Du nom de POG2024 (Plant Oxygen Group), elle a pour objectif de partager les dernières avancées dans le domaine de la biologie redox (réduction et oxydation des molécules biologiques), incluant la signalisation végétale, le métabolisme cellulaire, la croissance et le développement des plantes, les effets des stress abiotiques et biotiques et la défense antioxydante.

Le métabolisme des plantes, explique l'Institut, "consiste en des réactions chimiques complexes qui doivent être régulées pour assurer le développement des végétaux durant leur développement et leur exposition aux contraintes de l’environnement. La régulation de ces réactions passe par un ajustement des potentiels d’oxydo-réduction cellulaires." Il s'agit pour les scientifiques de se rencontrer, de présenter leurs travaux et de discuter des thèmes et orientations émergents dans ces différents domaines. Pour l’Institut sophipolitain, l’organisation de ce congrès réunissant 116 scientifiques venus du monde entier est aussi une reconnaissance internationale de la qualité du travail pionnier fourni par ses scientifiques.