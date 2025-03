“Ainsi va la France”, le livre de David Lisnard, sort mercredi

“Ainsi va la France”, le nouveau livre de David Lisnard, paraît demain mercredi 12 mars aux Éditions de l'Observatoire. Manifeste libéral, il se présente comme le fruit d'années de réflexions et d'engagements de celui qui est maire de Cannes, président de l’Association des maires de France et désormais engagé dans la politique nationale avec son parti Nouvelle énergie. Pour son équipe, ce livre “est nourri de l'expérience de terrain de David Lisnard, de ses multiples échanges, de ses nombreux écrits qui depuis des années exposent avec constance et justesse des principes, des propositions et une méthode pour relever notre pays”. Une marche pour les prochaines échéances.