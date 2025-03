Air Canada célèbre le 10e anniversaire de sa liaison Nice-Montréal

Air Canada a célébré les 10 ans de sa liaison sans escale entre Nice et Montréal et ajoute dans la foulée de l’anniversaire une cinquième liaison hebdomadaire. L’ouverture de cette ligne transatlantique s’était faite en 2013, avec un vol trois fois par semaine en Boeing B767-300. (Crédit photo @DidierBouko : le 10ème anniversaire a été célébré sur le tarmac de l’aéroport Nice Côte d’Azur).

La liaison d’Air Canada Nice-Montréal est assurée jusqu'à cinq fois par semaine du 3 mai au 25 octobre 2024 avec des appareils Airbus A330-300 pouvant accueillir 297 passagers et proposant trois cabines de service. Pour la saison 2024, la compagnie offrira 32.373 sièges sur 109 rotations, contre 26 932 sièges sur 92 rotations en 2023 (+20%).

“Air Canada a développé sa plaque tournante internationale de Montréal pour offrir aux voyageurs nord-américains une solution simple et pratique au départ et à destination de la Côte d'Azur”, a noté Jean-François Raudin, directeur général France d'Air Canada. Il s'agit de la cinquième liaison sans escale au départ de la France métropolitaine assurée par la compagnie aérienne cet été, qui s'ajoute aux vols existants au départ de Paris Charles de Gaulle à destination de Toronto et de Montréal, entre Lyon et Montréal, ainsi qu'à son nouveau vol proposé toute l'année entre Toulouse et Montréal depuis le 2 juin 2023.