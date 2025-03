Alcyon Sud à Mandelieu : un salon pour la transaction écologique des entreprises

En un lieu et en une journée, regrouper les acteurs de la transition écologique régionale et les meilleurs experts pour apporter des réponses aux questions que se posent les dirigeants face à la transition écologique des entreprises : c’est l’objectif d’Alcyon Sud. Sa 2ème édition se tiendra le mardi 2 juillet, de 9 à 19 heures au Centre Expo Congrès de Mandelieu. Elle est organisée par le MEDEF Sud, l'UPE06 et le MEDEF Corse autour de trois Villages des solutions thématiques : eau, déchets et énergie, rassemblant une soixantaine de stands BtoB animés par des institutions, des collectivités publiques et des entreprises privées.

Au programme de la journée, des conférences de personnalités inspirantes, des ateliers thématiques, un village des emplois "verts", des zones de démonstration, un espace “Fresque du climat”... Des temps forts aussi dont les deux conférences plénières de fin d’après-midi suivies de la conclusion de Patrick Martin, le président du MEDEF. Spécialiste du cerveau, Sébastien Bohler, interviendra à 17 heures sur le thème de “Rééduquer notre cerveau pour sauver la planète” ; co-fondateur de Bona Fidé, David Djaïz traitera à 18 heures du sujet “Révolution écologique et démocratie”.