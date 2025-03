Alerte Orange pluie et inondations : tous les établissements scolaires fermés

Une mesure exceptionnelle aujourd’hui a été prise suite à l’alerte météo Orange pour pluie et inondation qui court jusqu’à 14 heures d’aujourd’hui mardi 8 octobre et l’alerte Orange pour orage jusqu’à 18 heures : la fermeture pour 24 heures de tous les établissements scolaires, crèches, écoles, collèges, lycées et université. Ce qui est particulièrement redouté est l’épisode “méditerranéen”, dont l’intensité est toujours difficile à évaluer suivant les différentes zones. Il a été annoncé de 3 heures à 14 heures. Entre le littoral et l’Esterel, la crainte est celle d’un orage stationnaire avec d’importants cumuls d’eau en peu de temps. Nice a ainsi déclenché sa cellule de crise cette nuit à 2h30. Dans le Moyen-Pays, les prévisions sont de 100 mm d’eau. S’il s’agit bien sûr de prévision, les dégâts provoqués à Cannes par le dernier incident météorologique et la polémique qui s’en est suivie incitent à plus grande prudence.