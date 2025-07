Alerte sécheresse : des restrictions d’eau pour 45 communes azuréennes

S’il a beaucoup plu au printemps, permettant la recharge des nappes phréatiques azuréennes, en revanche le déficit de pluie en juin et juillet ainsi que les périodes de canicules traversées ont relancé les alertes sécheresse. Face au manque d’eau qui se renforce, la préfecture des Alpes-Maritimes a annoncé hier mardi le placement de 40 communes azuréennes (4 bassins versants) en "alerte sécheresse" et de 5 communes en "alerte sécheresse renforcée", placement assorti de mesures d’économie d’eau à l’usage des particuliers et des professionnels.

Stade d’alerte sur les bassins versants :

des Paillons (Bendejun, Berre-les-Alpes, Blausasc, Cantaron, Châteauneuf-Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Lucéram, Peille, Peillon, Touët-de-l’Escarène)

de la Brague (Antibes, Biot)

(Antibes, Biot) de la Siagne amont (Cabris, Escragnolles, Grasse, La Roquette-sur-Siagne, Le Tignet, Peymeinade, Saint-Valliers-de-Thiey, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Spéracèdes, Bar-sur-Loup, Châteauneuf-de-Grasse, Gourdon, Opio, le Rouret, Valbonne)

(Cabris, Escragnolles, Grasse, La Roquette-sur-Siagne, Le Tignet, Peymeinade, Saint-Valliers-de-Thiey, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Spéracèdes, Bar-sur-Loup, Châteauneuf-de-Grasse, Gourdon, Opio, le Rouret, Valbonne) de la Siagne aval (Auribeau-sur-Siagne, Cannes, La Roquette-sur-Siagne, Le Cannet, Mandelieu-la-Napoule, Mouans-Sartoux, Mougins, Pégomas, Théoule-sur-Mer, Vallauris)

Stade d’alerte renforcée sur le bassin versant de la Cagne (Cagnes-sur-Mer, la Gaude, Saint-Jeannet, Saint-Paul de Vence, Vence)

Stade de vigilance sur les autres bassins versants.