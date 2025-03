Alerte “vague-submersion” et “orages” pour la Côte

Alerte jaune pour demain. Le département des Alpes-Maritimes est placé par Météo France en vigilance “vague-submersion” et “orages” vendredi 21 mars. La ville de Nice notamment a décidé, dès demain à 6 heures, la fermeture de ses plages, la fermeture du sentier du littoral ainsi que des parcs, jardins et cimetières. Les services de la Ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur seront mobilisés pour parer à toute éventualité sur l’ensemble du territoire.